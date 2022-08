Romana Novais se derrete ao exibir banho de espuma dos filhos em barco

Médica Romana Novais compartilha momento fofo de diversão dos filhos, Ravi e Raika, em barco de passeio durante viagem em Ibiza

A influenciadora digital Romana Novais (31) encheu seu feed de amor ao exibir um momento fofo com os filhos durante viagem na companhia da família!

Na quarta-feira, 24, a médica publicou uma sequência de registros encantadores dos herdeiros com Alok (30), os pequenos Ravi (2) e Raika (1). Nas imagens, as crianças aparecem se divertindo durante passeio de barco.

Esbanjando fofura, os herdeiros do casal surgiram brincando em banho de espuma nos cliques publicados no Instagram. A mamãe coruja posou combinando o look com estampa de zebra com a caçula e se derreteu pelos filhos.

"Amo essa bagunça!!!! Faço de tudo pra ver esses sorrisos, meus filhos!!!!", escreveu Romana na legenda da postagem.

"Que amor", disse Bia e Branca Feres. "A Raika foi só espuma na boca né. Bem sapequinha! São muito fofos", "Lindos demais, benza a Deus!", "Coisa mais linda", "O olhar do Ravi pra Raika, tudo pra mim", "Amo ver essa alegria de vocês".

Recentemente, a família toda apareceu combinando look colorido durante a viagem.

Romana Novais mostra diversão dos filhos em viagem:

Alok publica fotos com Romana Novais e se declara

Na terça-feira, 23, Alok compartilhou uma série de fotos ao lado de sua esposa Romana Novais. O DJ publicou um carrossel com cinco cliques em que aparecia em diversos momentos abraçado com a médica. Ele aproveitou para se declarar para a amada: “Minha gata. Te amo”. Romana respondeu o marido: “Não sei dizer qual desses dias foi melhor! Te amo, meu gostoso!”.

