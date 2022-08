Romana Novais combina look com o marido e os filhos, e encanta a web

A influenciadora Romana Novais derreteu o coração dos seguidores ao compartilhar fotos combinando o look com a família

Romana Novais (31) encantou os seguidores nesta segunda-feira, 22, com registros fofíssimos em família. A influenciadora digital combinou look com o marido, Alok (31), e os filhos, Ravi (2) e Raika (1), e se derreteu.

Para curtir um passeio de barco, a família apostou em um visual idêntico e explodiu o fofurômetro. Na ocasião, a morena e a filha usaram maiôs, e o DJ e o herdeiro usaram shorts.

"Meus amores! Família de look combinando rsrsrs eu acho fofo e divertido!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores foram só elogios. "Simplesmente a família mais maravilhosa do mundo", "Família linda", "Vontade de apertar essas crianças lindas", "Família que exala boas energias!", disseram eles.

