Romana Novais encanta ao combinar biquíni com a filha

Esposa de Alok, Romana Novais, combinou roupa de banho com a herdeira e encantou ao exibir fotos do momento na praia

A esposa de Alok (30), Romana Novais (31), encantou na rede social ao compartilhar fotos curtindo uma praia com a filha caçula neste sábado, 20. Ao lado da caçula, Raika, de um ano, a médica surgiu radiante aproveitando o momento.

Além da beleza da doutora e fofura da pequena, outro ponto chamou a atenção nos registros: o look delas da mesma cor. Enquanto Romana Novais apareceu usando um biquíni laranja bem fininho, Raika surgiu com modelo bem estiloso para sua idade.

Fazendo bagunça e divertindo a mãe, a garota e a esposa do DJ protagonizaram os cliques esbanjando felicidade. "Dia de praia com ela! Sua melhor amiga é animada assim também? Filha, amo seu jeito sagitariana de ser, sempre sorrindo, feliz, divertida, companheira e com essa luz que irradia…. Te amo infinito Raikinha!", escreveu Romana na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Perfeitinhas", elogiaram os internautas. "Lindas", falaram outros.

Romana Novais é clicada de biquíni por Alok em Mykonos

Recentemente, Romana Novais abriu mais um álbum de fotos de sua viagem na companhia do marido, Alok, para a Grécia! A influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos feitas pelo DJ em que aparece curtindo praia de Mykonos.

Em algumas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a musa aparece de biquíni preto dentro d'água e recebeu chuva de elogios ao exibir seu corpaço escultural à beira-mar.

"Verão, dia, sol, mar, praia, música e drinks! Tudo que a aquariana aqui ama! E óbvio que um dos meus lugares favoritos no mundo tinha que ter tudo isso! Mykonos, love u! Ps: meu marido estava inspirado em me fotografar esse dia rsrsrs foram muitos clicks!", disse Romana na legenda da postagem.

