Rodolffo curte o dia na natureza ao lado da namorada: "Casal de milhões"

O cantor e ex-BBB Rodolffo surgiu curtindo o dia na natureza ao lada da namorada, a influenciadora digital Thayla Lacerda

O cantor Rodolffo, que faz dupla com Israel, decidiu aproveitar o dia ensolarado para curtir um momento de lazer ao lado da namorada, a influenciadora digital Thayla Lacerda, com quem assumiu o relacionamento publicamente em junho.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-participante do Big Brother Brasil 21 postou duas fotos em meio à natureza com a amada, exibindo toda a beleza do casal. Nas imagens, o sertanejo aparece só de bermuda, ostentando seu corpo sarado. Já a influencer apostou em um biquíni fininho preto.

Os dois, aliás, estão em Pirenópolis, Goiás, e posaram sorridentes em uma cachoeira e também durante um passeio de quadriciclo. Rodolffo celebrou o momento a sós com a namorada."Curtindo um Pirizin…", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os seguidores amaram as fotos de Rodolffo com Thayla e encheram a postagem de elogios. "Lindos", disse uma fã. "Casal de milhões. Felicidades", escreveu outra. "Perfeitos", falou uma fã. "Dois lindos", comentou mais uma. "Que lugar lindo", observou uma admiradora.

Vale lembrar que Rodolffo demorou para revelar a identidade da nova namorada. No dia 22 de junho, o cantor postou uma foto em que aparece agarradinho com Thayla e marcou a amada na postagem. "Nós", escreveu ele em inglês.

Confira as fotos:

Rafa Kalimann revela motivo para manter o sobrenome de Rodolffo

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann surpreendeu ao contar que ainda segue com o sobrenome do seu ex-marido, o cantor sertanejo Rodolffo. Os dois se separaram em 2018, mas ela ainda não trocou os seus documentos. Agora, ela revelou o motivo para seguir com o sobrenome do ex.

Em participação no podcast PocCast, ela explicou que ficou com preguiça de atualizar todos os documentos e vai mudar quando puder incluir o seu nome artístico. "Rafaela Freitas Ferreira de Castro Mathaus. [O último sobrenome] é do meu ex-marido, eu não tirei ainda (risos). Eu fiquei com preguiça de mudar nos meus documentos e eu quero mudar para Kalimann, aí eu já tiro de uma vez", explicou.