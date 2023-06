Rodolffo surpreende ao postar fotos com a nova namorada: "Apaixonado"

O cantor e ex-BBB Rodolffo compartilhou as primeiras fotos com a namorada nas redes sociais

O cantor sertanejo e ex-participante do BBB 21Rodolffo, que faz dupla com Israel, surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 21, ao compartilhar as primeiras fotos ao lado da nova namorada.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista e a amada surgiram em clima de romance em meio a um lindo cenário, com direito ao pôr do sol. Nas fotos, contudo, não é possível ver claramente o rosto da eleita do famoso. Ele não marcou a namorada na postagem e apenas colocou um emoji de coração na legenda.

Mesmo fazendo suspense sobre a identidade da namorada, ao que tudo indica, o sertanejo está com a influenciadora digital Thayla Lacerda, que tem 24 anos. Os dois já foram vistos juntos em uma academia próxima à casa do ex-BBB.

Nos comentários, os seguidores de Rodolffo elogiaram o casal. "Meu orgulho esse meu tio apaixonado", brincou o ex-BBB Arthur Picoli. "Então quer dizer que chegou aquele grande dia que cê tanto falava meu querido Bast", comentou o cantor Tierry. "Aí eu dou valor Bastião", falou Caio, que virou grande amigo de Rodolffo durante o BBB 21. Rafa Kallimann, ex-mulher do cantor sertanejo, postou um emoji de coração e batendo palmas.

Confira as fotos de Rodolffo com a nova namorada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodolffo Matthaus (@irodolffo)

Internautas opinam sobre pernas finas de Rodolffo

O cantor e ex-BBB Rodolffo deu o que falar nas redes sociais por causa de suas pernas finas. O artista mostrou uma imagem no salão de beleza e o ângulo não favoreceu os seus membros inferiores. Tanto que os internautas não perdoaram e fizeram comentários sobre as pernas do cantor.

Na imagem, ele surgiu de bermuda enquanto estava sentado na cadeira do salão e as pernas ficaram em evidência. Assim, alguns internautas questionaram se ele treina as pernas na academia e outros até duvidaram se a imagem é verdadeira. "Só pode ser montagem, meu Deus", disse um internauta. "Não é possível que essa foto é real, deve ser ângulo", declarou outro. "Homem só sabe malhar braço e esquece das pernas", afirmou mais um.

Pouco depois da repercussão, Rodolffo apareceu em um registro na academia fazendo o treino das pernas na cadeira adutora.

