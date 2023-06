Assumidíssimos! Rodolffo posa agarradinho com a nova namorada: "Que casalzão"

O cantor sertanejo Rodolffo postou a primeira foto mostrando o rosto da namorada, a influenciadora digital Thayla Lacerda

Após fazer suspense sobre a identidade da nova namorada, o cantor e ex-BBB Rodolffo, que faz dupla com Israel, movimentou as redes sociais nesta quita-feira, 22, ao compartilhar uma foto agarradinho com Thayla Lacerda.

Na foto publicada no feed do Instagram, o artista aparece abraçado com a influenciadora digital, que está usando um look elegante todo preto, enquanto o amado está com uma camisa branca e calça jeans. "Nós", escreveu ele em inglês.

O clique do casal fez sucesso entre os seguidores. "Felicidades, Bastião!", desejou a cantora e ex-BBB Gabi Martins. "Que casalzão", disse uma seguidora. "Ele encontrou a Bastiana dele", comemorou outra. "Tão lindos", falou uma fã.

Vale dizer que nesta última quarta-feira, 21, Rodolffo postou as primeiras fotos ao lado de Thayla. Nas imagens, os dois surgiram em clima de romance em meio a um lindo cenário, com direito ao pôr do sol, mas não era possível ver claramente o resto da influencer.

Ao compartilhar as fotos, o cantor sertanejo recebeu diversas mensagens de felicitações, incluindo de sua ex-esposa, a influenciadora digital Rafa Kalimann. A ex-participante do BBB 20reagiu comentando emojis de aplausos e de um coração para demonstrar o seu apoio ao novo relacionamento do ex.

Confira a foto de Rodolffo com a nova namorada:

Rodolffo se manifesta sobre aparência

O cantor Rodolffo Matthaus usou as redes sociais para se pronunciar após os fãs notarem a mudança em seu corpo. O sertanejo falou pela primeira vez após repercussão de vídeo em que aparece dançando com o corpo mais magro. Os fãs do artista ficaram preocupados após o ex-BBB surgir sem camisa e chegaram a cogitar possíveis problemas de saúde.

Usando os stories do seu Instagram, Rodolffo surgiu na academia, ao lado de seu personal trainer Claudson, e mostrou que a transformação no físico se deve aos exercícios. "O povo está incomodado demais comigo. Vou ter que... ó [pegar pesado]. Vai dar certo. Explica pro povo como é que é o negócio", falou ainda, passando a palavra para o profissional, que afirmou que em três meses Rodolffo surgirá diferente. "O homem voltou", finalizou Claudson.

