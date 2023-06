Rafa Kalimann reage ao ver o ex-marido, Rodolffo, com nova namorada

Rafa Kalimann faz comentário em post de Rodolffo com a nova namorada após eles terem sido casados há alguns anos

A influenciadora digital Rafa Kalimann surpreendeu seus fãs ao deixar um comentário em um post do seu ex-marido, o cantor sertanejo Rodolffo. Nesta semana, ele assumiu que está em um novo relacionamento e surgiu em clima de romance com a sua nova namorada, Thayla Lacerda.

No post, Rodolffo mostrou fotos feitas com a amada durante um final de tarde e esbanjou romantismo. Então, Rafa Kalimann reagiu para parabenizar o novo casal. Ela fez um comentário com emojis de aplausos e de um coração para demonstrar o seu apoio ao novo relacionamento do ex.

Vale lembrar que Kalimann também está namorando. Ela vive um romance há alguns meses com o empresárioAntonio Bernardo Palheiros. Recentemente, ela comentou sobre ter aprendido a separar a vida pessoal e profissional.

"Aprendi a separar o que é vida pessoal e o que é vida profissional. Coloco isso em dois cenários que ficam bem claros para todo mundo que está perto de mim. Seja minha equipe, seja minha família... Hoje todos com quem me relaciono no dia a dia conseguem enxergar esses dois lugares", disse ela.

E completou: "Facilita para todo mundo ter uma clareza da proporção de cada um e saber quais são as prioridades dentro de cada cenário. A gente vai entendendo as dificuldades que pode encontrar nessa exposição toda ou as alegrias que isso tudo traz".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodolffo Matthaus (@irodolffo)

Rafa Kalimann exibe corpão em foto de biquíni

Recentemente, Rafa Kalimann ostentou o seu corpo sarado nas redes sociais. Ela aproveitou um feriado prolongado para renovar o bronzeado durante um passeio com os amigos e o namorado. Ela ostentou seu corpo definido e falou sobre os dias de descanso.

“E foi nessa paz que passamos esses dias. Escolhi não ficar muito com o celular, desligar faz tão bem quanto trabalhar com o que amamos. Sentir o momento, ficar com as pessoas que amamos, ser gentil com a gente e com o tempo”, refletiu.