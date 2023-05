Magérrima, Rafa Kalimann aposta no biquíni branco para curtir o feriadão

Rafa Kalimann revela como curtiu o feriadão e ostenta sua boa forma em fotos de biquíni branco estilo fio-dental

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann (30) agitou as redes sociais ao mostrar fotos de como curtiu o seu feriadão nesta semana. A beldade contou que foi para uma casa no litoral com o namorado, o empresário Antônio Bernardo Palhares, e a cantora Duda Beat (35).

Nos stories do Instagram, Rafa apareceu usando apenas um biquíni branco estilo fio-dental enquanto curtia o lindo dia de sol em clima de diversão. Nas fotos, ela e Duda ostentaram seus corpos em ótima forma física ao curtirem a praia paradisíaca.

A influencer ainda comemorou a chance de se desligar do trabalho por alguns dias. “E foi nessa paz que passamos esses dias. Escolhi não ficar muito com o celular, desligar faz tão bem quanto trabalhar com o que amamos. Sentir o momento, ficar com as pessoas que amamos, ser gentil com a gente e com o tempo”, refletiu.

Rafa Kalimann assume romance ao postar primeiro clique do affair:

Em meados de abril, a influenciadora Rafa Kalimann confirmou o affair ao publicar uma foto acompanhada do empresário Antônio Bernardo Palhares em seu Instagram, depois de diversos flagras dos dois juntinhos em diferentes ocasiões.

Antônio Bernardo Palhares aparece segurando uma mochila enquanto andava pela rua no registro compartilhado pela ex-BBB. Na legenda, a influenciadora fez mistério, mas falou sobre amor: "Espalhe amor acima de tudo, ele sabe o caminho de volta", ela escreveu.