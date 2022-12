Rodolffo se manifesta após aparecer magro em vídeo: ''Povo incomodado''

Rodolffo Matthaus se pronuncia pela primeira vez após fãs dizerem que está muito magro e explica motivo da mudança no corpo

O cantor Rodolffo Matthaus (34) usou as redes sociais para se pronunciar após os fãs notarem a mudança em seu corpo.

Na noite de segunda-feira, 19, o sertanejo falou pela primeira vez após repercussão de vídeo em que aparece dançando com o corpo mais magro. Os fãs do artista ficaram preocupados após o ex-BBB surgir sem camisa e chegaram a cogitar possíveis problemas de saúde.

Usando os stories do seu Instagram, Rodolffo surgiu na academia, ao lado de seu personal trainer Claudson, e mostrou que a transformação no físico se deve aos exercícios. "O povo está incomodado demais comigo. Vou ter que... ó [pegar pesado]. Vai dar certo", disse ele.

"Explica pro povo como é que é o negócio", falou ainda, passando a palavra para o profissional, que afirmou que em três meses Rodolffo surgirá diferente. "O homem voltou", finalizou Claudson.

Rodolffo responde sobre a 'magreza':

Rodolffo marca presença no casamento do cantor João Bosco

O cantor sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel, esteve presente na cerimônia de casamento do colega de profissão, João Bosco (41), que faz dupla com Vinícius (41).

João Bosco se casou com a advogada Monique Moura, com quem estava noivo desde janeiro de 2021. A cerimônia realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, contou com a presença de alguns outros sertanejos. Além de Rodolffo, Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, e Mariano, da dupla com Munhoz, com sua namorada Jakelyne, também estiveram na festa.

