Rodolffo marca presença no casamento de sertanejo João Bosco

Cantor e ex-BBB Rodolffo celebra em suas redes sociais casamento de amigo com Monique Moura

04/10/2022

Nesta terça-feira, 4, o cantor sertanejo Rodolffo (34), da dupla com Israel (33), esteve presente na cerimônia de casamento do colega de profissão, João Bosco (41), que faz dupla com Vinícius (41).

João Bosco se casou com a advogada Monique Moura, com quem estava noivo desde janeiro de 2021. A cerimônia realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, contou com a presença de alguns outros sertanejos. Além de Rodolffo, Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, e Mariano, da dupla com Munhoz, com sua namorada Jakelyne, também estiveram na festa.

Em seu Instagram, o cantor compartilhou um clique no qual aparece ao lado dos recém casados, além de sua namorada, Izabella Rios. “Casando os cumpades @joaobosco e @moniquemmoura”, escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, alguns dos seguidores do sertanejo elogiaram e parabenizaram o quarteto de amigos. “Amei seu look. ficou bonito”, disse uma. “Que lindos!”, exclamou outra. “Só gente linda”, comentou uma terceira.

Veja a publicação de Rodolffo com João Bosco e Monique Moura:

