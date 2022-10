Fernando Zor comemora casamento de sertanejo João Bosco

Cantor João Bosco se casou com Monique Moura e Fernando Zor esteve presente na cerimônia

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 19h49 - Atualizado às 20h09

Nesta terça-feira, 4, o cantor sertanejo Fernando Zor (38), da dupla com Sorocaba (42), marcou presença na cerimônia de casamento do seu colega de profissão, João Bosco (41), da dupla com Vinícius (41).

Noivos desde janeiro de 2021, João se casou oficialmente com a advogada Monique Moura em Belo Horizonte, Minas Gerais, e contou com a presença de alguns sertanejos na cerimônia. Fernando Zor, Mariano, da dupla com Munhoz, e sua namorada Jakelyne, entre outros.

Em seu Instagram oficial, Fernando compartilhou um clique onde aparece ao lado dos recém casados, sorrindo. “@moniquemmoura @joaobosco Que Deus abençoe o matrimônio de vocês!”, legendou.

Nos comentários, muitos dos seguidores de Fernando parabenizaram e elogiaram o trio de amigos. “Lindos”, “Muito lindos”, “Deus abençoe essa linda união”, são alguns dos comentários deixados pelos fãs dos sertanejos.

Veja a publicação de Fernando Zor com João Bosco e Monique Moura:

Fernando Zor fala sobre o lado ruim de ser solteiro após rumores de término com Maiara

Fernando Zor surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo sobre a vida de solteiro, dando indícios de que o namoro terminou mais uma vez.

No vídeo publicado em seu Instagram, Fernando apareceu dançando em um palco durante um show com sua dupla Sorocaba e brincou sobre ter 'contatinhos' durante a vida de solteiro. Ele escreveu: “O lado ruim de ser solteiro é ter que falar como foi meu dia 15 vezes”. Na legenda, ele ainda completou: “Pensa num lado ruim! Dia corrido, gente”.