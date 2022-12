Rodolffo assusta fãs ao surgir muito magro em vídeo: "O que aconteceu?"

Rodolffo assusta fãs com seu corpo muito magro; ele se pronunciou após a preocupação

Rodolffo (34) que faz dupla com Israel (33) e esteve em uma das edições passadas no Big Brother Brasil, tem chamado bastante a atenção nas redes sociais ao compartilhar algumas fotos sem camisa.

Nesta quinta-feira, 15, ao publicar nas redes sociais um vídeo em que surge dançando, ele exibiu um corpo muito mais magro, o que assustou seus seguidores e fãs.

"O que aconteceu com você? Tá muito magro", disse um. "Tá só a capa do Batman", comentou outro. "Que isso rapaz, vamos dar um jeito", escreveu um terceiro.

Com tantas mensagens de preocupação sobre a perda de peso, Rodolffo então decidiu se pronunciar sobre o assunto e explicar que está sim, muito bem.

"Procuro fazer diariamente só a principais refeições, almoço e janta, até por conta da minha rotina louca. Eu tento treinar, nadar nas brechas que consigo e estou disposto. Sou muito abençoado com a genética!", disse Rodolffo.

