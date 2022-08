Marcos exalta amizade com Rodolffo ao comemorar aniversário do sertanejo: "Te admiro"

O cantor sertanejo Rodolffo completou 34 anos e recebeu uma homenagem de Marcos, da dupla com Belutti

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 17h16

O cantor Rodolffo completou 34 anos de vida nesta quarta-feira, 24, e ganhou uma homenagem de um amigo muito especial. Em seu perfil no Instagram, Marcos(38), da dupla com Belutti (40) compartilhou alguns momentos ao lado do ex-BBB e o parabenizou.

No primeiro registro, Marcos compartilhou um vídeo em que ele e o ex-BBB aparecem cantando a música Um Degrau na Escada, de Calcinha Preta e Gusttavo Lima. Depois, o cantor também postou uma foto dos dois cantando juntos, e outra na companhia de Belutti.

Na legenda, o artista exaltou a amizade com Rodolffo, que faz dupla com Israel (33). "@irodolffo quanto mais convivemos mais te admiro, desejo a você o melhor desta terra, muito anos de vida com saúde e sucesso! Feliz aniversário", escreveu ele.

Os fãs de Marcos também parabenizaram o sertanejo. "Amizade de milhões. Parabéns Rodolffo", disse uma seguidora. "Que lindos. Feliz aniversário, Rodolffo. Que Deus te abençoe", escreveu outra. "Amizade sincera, muito lindos. Parabéns! Muita saúde e felicidades", desejou uma fã.

Confira a publicação de Marcos em homenagem a Rodolffo:

Rodolffo se machuca em trilha

No último dia 16, Rodolffo assustou seus fãs a compartilhar em seu Instagram que se machucou durante uma trilha. O cantor se acidentou enquanto estava olhando o celular durante a trilha, e para não cair no chão, o ex-BBB se segurou em uma grade de arame e acabou cortando o braço e rasgando a camiseta que usava.

"O tombo foi feio, eu estava com uma mão no celular e outro agarrado na cerca, quando fui escorregar, abracei o arame para não cair no chão, o arame ‘mordeu’ tão forte, misturado com a camiseta e tudo... olha isso aqui, gente", revelou o artista ao mostrar o machucado.

