Ex-BBB Rodolffo se machuca em trilha e dispara: “Foi feio”

O ex-BBB Rodolffo apareceu com o braço sangrando em suas redes sociais e revelou que se machucou fazendo uma trilha

Na tarde desta terça-feira, 16, Rodolffo assustou seus fãs a compartilhar em seu Instagram que se machucou durante uma trilha.

O ex-BBB se acidentou enquanto estava olhando o celular durante a trilha. Para não cair no chão, Rodolffo se segurou em uma grade de arame e acabou cortando o braço e rasgando a camiseta que usava.

Com o braço sangrando, o participante do BBB 21 explicou: “O tombo foi feio, eu estava com uma mão no celular e outro agarrado na cerca, quando fui escorregar, abracei o arame para não cair no chão, o arame ‘mordeu’ tão forte, misturado com a camiseta e tudo... olha isso aqui, gente”, disse o cantor mostrando o machucado.

“Arrancou o couro do meu braço, até cabelo tem pregado aqui na camiseta, rasgou minha camiseta”, comentou Rodolffo rindo.

Na legenda da postagem em que revelava o ocorrido, o cantor sertanejo brincou: “É só uma trilha com emoção”.

