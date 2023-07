Rafa Kalimann revela motivo para manter o sobrenome de Rodolffo: 'Preguiça'

Você sabia? Rafa Kalimann ainda tem o sobrenome do ex-marido, Rodolffo, em seus documentos e revela o motivo de sua decisão

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann surpreendeu ao contar que ainda segue com o sobrenome do seu ex-marido, o cantor sertanejo Rodolffo. Os dois se separaram em 2018, mas ela ainda não trocou os seus documentos. Agora, ela revelou o motivo para seguir com o sobrenome do ex.

Em participação no podcast PocCast, ela explicou que ficou com preguiça de atualizar todos os documentos e vai mudar quando puder incluir o seu nome artístico . Durante a conversa, ela conquistada sobre qual é o seu nome artístico e contou: “Rafaela Freitas Ferreira de Castro Mathaus”.

“[O último sobrenome] é do meu ex-marido, eu não tirei ainda (risos). Eu fiquei com preguiça de mudar nos meus documentos e eu quero mudar para Kalimann, aí eu já tiro de uma vez”, completou.

Além disso, Rafa contou outro motivo para o seu desejo de incluir o sobrenome artístico em seus documentos oficiais. “Vou mudar meu nome e isso é um fato porque eu quero que meus filhos se chamem Kalimann. Já é assim, lá em casa todo mundo conhece Kalimann”, disse ela, que ainda contou como surgiu o Kalimann. “Quando eu era criança eu achava que eu precisava ter um nome artístico porque todo mundo tinha. E aí eu não sei se minha imaginação criou isso ou se eu sonhei. Sei que um dia cheguei e falei para minha mãe: 'Mãe, meu nome agora é Kalimann'”.

Vale lembrar que Rafa e Rodolffo foram casados entre 2016 e 2018.

Rafa Kalimann fala sobre o seu atual namorado

Rafa Kalimannfalou mais sobre o novo relacionamento com o empresárioAntônio Palhares e como ele lidou com a correria da vida dela na época da Dança dos Famosos, da Globo."Meu namorado entende muito esse processo. Sabe que tá prestes a acabar e que daqui a gente vai ter um tempinho de férias, que eu vou poder descansar um pouco mais. Mas acho que todo mundo tá acompanhando. Todos os ensaios eu mando pra eles, pergunto o que eles estão achando. Todo mundo fica por dentro, sabe? Eles dão nota."

Além da rotina de treinos intensos, com a pressão em dar o seu melhor, a influencer revelou que não consegue se desligar dos ensaios quando chega em casa: "Eu não desligo a chavinha. Eu continuo estudando sobre a dança, fico vendo vídeos pra pegar referência E aí eu fico tentando passar, mesmo sozinha em casa, porque a gente só ensaia aqui."

Rafa também falou sobre como o namorado lida com toda atenção dos fãs da famosa: "Ele adora e super admira o carinho dos fãs", contou ela.