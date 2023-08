Rafaella Santos mostra detalhes de quarto luxuoso de hotel em Paris

Em Paris, a irmã do Neymar, Rafaella Santos, esbanjou luxo ao mostrar detalhes do quarto onde está hospedada

Nesta quinta-feira, 10, a irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos, mostrou detalhes do quarto de luxo onde está hospedada na França. Após passagem pela Espanha, a gata decidiu passar um tempo em Paris para curtir o final do verão europeu.

Nos stories, Rafaella não poupou detalhes do local chique onde irá passar seus próximos dias. Ela inicia o tour guiado por uma televisão escondida atrás de um espelho falso. Em seguida, ela mostrou uma linda mesa posta com champanhe, petiscos e algumas fotos suas com seus pais. Sem contar que ela destacou a vista incrível do local, de frente para as lindas ruas de Paris.

Em seguida, ela mostra detalhes do quarto onde irá dormir, com uma cama espaçosa e sua foto junto de sua cadelinha na mesa de cabeceira. Rafaella também exibiu o closet gigante, perfeito para guardar suas três grandes malas. Por fim, ela surpreendeu com o mega banheiro, todinho espelhado e com uma banheira para relaxar. Puro luxo, não é?

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Rafaella Santos posa ao lado do sobrinho, filho de Neymar

Antes de seguir viagem para Paris, Rafaella Santos passou um tempo em Barcelona, na Espanha. A irmã de Neymar curtiu os dias ao lado de seu sobrinho,Davi Lucca, fruto do relacionamento entre o craque do PSG com Carol Dantas.

O garoto, já com 11 anos, arrancou suspiros dos seguidores da tia, que não acreditavam o quão crescido ele está. Além disso, eles estavam acompanhados da mãe de Rafaella e Neymar, Nadine Gonçalves, e da mãe de Davi.

"Família", escreveu na legenda da publicação que registrou os lindos momentos que eles passaram juntos na Espanha. E seus seguidores rasgaram comentários para essa linda união, com direito a muitos emojis fofos. "Lindos", disse a cantora Gabi Luthai."Ele tá enorme", apontou a ex-BBB Amanda Gontijo sobre Davi.