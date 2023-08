Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos passeia por Barcelona com sobrinho, Davi Lucca

Rafaella Santos está curtindo sua passagem por Barcelona ao lado do sobrinho, filho de Neymar Jr, e de toda sua família; confira fotos!

A irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos, está curtindo ao máximo sua passagem por Barcelona. Ao lado de sua família, a morena aproveitou passeio na capital da Espanha no finalzinho do verão europeu. Nesta quarta-feira, 9, ela abriu o álbum de fotos da viagem para seus seguidores.

E quem roubou a cena foi Davi Lucca, filho de Neymar, que encantou a todos com sua fofura. Rafaella posou ao lado de seu sobrinho de 11 anos, que já está todo crescido! Ela também mostrou que estava acompanhada de sua mãe, Nadine Gonçalves, e da ex-namorada do jogador do PSG, mãe de Davi, Carol Dantas.

"Família", escreveu na legenda da publicação. E seus seguidores rasgaram comentários para essa linda união, com direito a muitos emojis fofos. "Lindos", disse a cantora Gabi Luthai."Ele tá enorme", apontou a ex-BBB Amanda Gontijo sobre Davi.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)

Neymar Jr. é alvo de críticas após curtir balada com o pai e modelos em Ibiza

Na último domingo, 6, o jogador de futebol Neymar Jr. se tornou alvo de críticas novamente nas redes sociais. Tudo começou após o craque do PSG compartilhar fotos em que aparece aproveitando balada do lado de seu pai e modelos internacionais em Ibiza, na Espanha.

Os seguidores ficaram indignados pelo atleta estar sem a namorada, Bruna Biancardi, que está à espera da primeira filha dos dois juntos. A influenciadora está em São Paulo com a família e amigos. Vale lembrar que recentemente, ele foi criticado por sua infidelidade com a companheira.

O jogador foi bastante criticado por deixar a namorada sozinha para curtir balada. "Ele não cansa de humilhar a namorada", "Eita como curte a vida como se fosse solteiro", "Eita como é apaixonado pela mulher, dedicou até música de Belo", "Por que ele não tá passando esse tempo livre com a Bruna?", "Folga da esposa e da filha?", detonaram.