Rafa Kalimann fala sobre dias de trabalho em São Paulo: "Amor pelo o que me disponho a fazer"

Apresentadora Rafa Kalimann usou as redes sociais para compartilhar as experiências de trabalho

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 10h43

Na última terça-feira, 14, Rafa Kalimann (29) usou suas redes sociais para compartilhar uma mensagem sobre os dias de trabalho.

Rafa, que está em São Paulo para trabalho, abriu o álbum de fotos dos últimos dias, e mostrou um pouco do seu dia a dia na capital paulista.

Na legenda do post, Rafa aproveitou para falar sobre como ela leva o trabalho, e como se reinventa de acordo com os compromissos do dia.

"Gosto de dias que o 'Google Agenda' fica colorido, cheio de lugares, reuniões, pessoas e decisões. Quando acordo, abro e penso que vou ter que me reinventar pra conseguir, e com um jeitinho gentil de fazer o que era apenas um dia de trabalho cansativo se tornar um prazer, seja aproveitando meu centro preferido ou fazendo uma ligação alegre no meio do dia, consigo. Amor pelo o que me disponho a fazer. São Paulo causa isso", declarou Rafa.

Veja o post de Rafa Kalimann: