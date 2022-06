Rafa Kalimann registra encontro com Luísa Sonza e encanta: ''Quanta beleza em uma foto só''

Solteira, influenciadora digital Rafa Kalimann brinca sobre o 'Dia dos Namorados' em evento ao lado de Luísa Sonza

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 07h12

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) registrou o encontro com Luísa Sonza (23) nas redes sociais!

Na noite de domingo, 12, aconteceu o evento de lançamento da música Hotel Caro, parceria da cantora com Baco Exu do Blues.

A apresentadora marcou presença no local. Em seu feed no Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado de Sonza. Na imagem, as duas surgiram com looks pretos e esbanjaram o carão.

Os fãs não pouparam elogios à dupla nos comentários do post. "2 gatas", elogiou Maisa. "Quanta beleza em uma foto só", destacou uma fã. "Aaaah, perfeitas", disse outra. "Amizade de milhões", comentou uma terceira internauta. "As mais gatas", exlatou mais uma.

Nos Stories do Instagram, Luísa publicou registros ao lado de Rafa, brincando com a solteirice no Dia dos Namorados.

"Olha isso aqui! Melhor Dia dos Namorados impossível, amor!", brincou a loira. "Aaaah, meu Deus! Eu amei", agradeceu a Rafa pelos mimos, um coração de chocolate e um vinho.

Rafa Kalimann curte show de Caetano Veloso e exalta o artista

Recentemente, Rafa Kalimann marcou presença em apresentação de Caetano Veloso (79) no Rio de Janeiro e fez questão de homenagear o artista na web. "'Me larga, não enche, me deixa viver”, “eu não consigo entender sua lógica”, “apenas te peço que respeite o meu louco querer”, “você diz a verdade a verdade é o seu dom de iludir”, “você precisa aprender o que eu sei, e o que eu não sei mais”, “meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer”, “gente é pra brilhar, não pra morrer de fome'", começou escrevendo na legenda. "E uma vida querendo ouvi-lo. Registros de uma noite pra não esquecer mais como tudo de @caetanoveloso", declarou ainda.

