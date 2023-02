Rafa Brites supera medo e curte viagem sem a família: "Arrumando minha bagunça interna"

A apresentadora Rafa Brites viajou para seu sítio, no interior de São Paulo, para curtir um momento sozinha

Rafa Brites(36) usou as redes sociais para contar aos seus seguidores que decidiu fazer uma viagem sem a companhia do marido, Felipe Andreoli (43), e os filhos do casal, Rocco (6) e Leon (11 meses).

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto em que aparece ao lado de seu carro, e contou aos fãs que superou o seu medo de dirigir na estrada para curtir um momento sozinha em seu sítio, no interior de São Paulo.

"Pra quem tinha medo de pegar a estrada, aqui to eu viajando sozinha (pedindo pra um cara que tava passando tirar essa foto), parei no posto comprei as besteiras que eu gosto de comer, mas evito perto dos filhos e vou passar um dia comigo mesma!", revelou ela.

Depois, Rafa explicou que estava precisando ficar um pouco sozinha, já que não começou o ano muito bem. "Passei o começo do ano meio borocoxô. Mas autoconhecimento é tudo! Fui arrumando minha bagunça interna e agora to aqui me amando demais rsrs!", completou.

Nos Stories, a apresentadora deu mais detalhes sobre o período longe da família. "Vou curtir o dia, tomar sol, abrir um vinho sozinha, assistir a uma série sozinha. Não que eu não ame meu marido, minha família, mas eu adoro ficar sozinha. Hoje tive esse day off e peguei estrada sozinha, com o som no talo", contou.

Confira a publicação de Rafa Brites:

Aniversário do filho

O filho mais velho de Rafa Brites e Felipe Andreoli completou mais um ano de vida e ganhou homenagem dos pais nas redes sociais! Rocco fez 6 anos na última quinta-feira, 02, Dia de Iemanjá, e a mamãe coruja fez questão de homenagear o garotinho em sua conta oficial no Instagram.

"02.02. Seu dia! 6 anos do meu amor! Eu te amo tanto! Me esforço tanto para ser uma mãe a sua altura... Porque você é incrível filhão! A única coisa que peço pra Deus todos os dias antes de dormir é que ele proteja você e seu irmão e me dê saúde e oportunidade de ver vocês crescendo. Parabéns", declarou Rafa. Andreoli também homenageou o herdeiro em seu perfil nas redes sociais.

