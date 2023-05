Rafa Brites ganha surpresa de Felipe Andreoli durante viagem à Itália: ''Nem sei o que dizer''

Apresentadora Rafa Brites é surpreendida pelo marido, Felipe Andreoli, e mostra momento em clima de romance em viagem à Itália

A apresentadora Rafa Brites (36) está aproveitando dias de descanso na Itália na companhia do marido, Felipe Andreoli (43), sem os filhos, Rocco, de seis anos, e Leon, de um.

Na segunda-feira, 01, a influenciadora digital e escritora compartilhou com os seguidores que foi surpreendida pelo jornalista. Em clima de romance, os dois surgiram em uma piscina aquecida de um castelo, o Castello Di Velona, que fica em Toscana.

De acordo com Rafa, a visita não estava nos planos de viagem do casal. "E aí do nada Felipe Andreoli muda a rota e faz uma surpresa… nem sei o que dizer…", se derreteu Brites na legenda da publicação.

"Uau!! Que lugar incrível!! Aproveitem!!", falou Marcos Mion nos comentários. "Ai que saudade desse lugar! Aproveitem casal, é um máximo!", disse Mari Saad. "Se não vier o 3° filho nessa viagem, eu to maluco! Referência de casal!", brincou um seguidor. Andreoli fez questão de responder à mensagem mostrando o bom humor: "Muitas horas nessa calma."

Confira a viagem romântica de Rafa Brites e Felipe Andreoli na Itália:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites detalha rotina íntima com Felipe Andreoli

Recentemente, Rafa Brites chocou seus seguidores ao detalhar um pouco da rotina sexual que mantém com seu marido, o jornalista esportivo Felipe Andreoli, em suas redes sociais. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a famosa foi questionada sobre o tema e não poupou sinceridade quanto a vida do casal.

“Qual o melhor horário para fazer amor?”, perguntou um internauta, na caixinha da apresentadora. “Essa pessoa que mandou essa pergunta não tem filhos, né? Só rindo”, escreveu Rafa.

Os dois são papais de dois meninos, Rocco e Leon. Assim, a apresentadora aproveitou para destacar que não existe horário específico para acontecer, visto que ela e o marido, que têm rotinas bastante corridas, focam bastante do seu tempo na criação dos herdeiros.

“Não tem, porque quem tem [filhos] sabe que a resposta é 'a hora que dá'. Uma hora dá, mas não existe isso de 'a hora que eu gostaria'. Porque assim, não tem... você tem que se programar”, respondeu a jornalista, que está há 13 anos com Andreoli.