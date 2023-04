Rafa Brites detalha rotina íntima entre quatro paredes com Felipe Andreoli: ‘Tem que programar’

Apresentadora Rafa Brites deixa seguidores chocados ao detalhes rotina sexual com o marido, Felipe Andreoli

No último domingo, 2, a apresentadora e jornalista Rafa Brites (36) chocou seus seguidores ao detalhar um pouco da rotina sexual que mantém com seu marido, o jornalista esportivo Felipe Andreoli (43), em suas redes sociais. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a famosa foi questionada sobre o tema e não poupou sinceridade quanto a vida do casal.

“Qual o melhor horário para fazer amor?”, perguntou um internauta, na caixinha da apresentadora. “Essa pessoa que mandou essa pergunta não tem filhos, né? Só rindo”, escreveu Rafa, no story compartilhado em seu perfil oficial no Instagram.

Rafa e Andreoli são papais de dois meninos, Rocco e Leon. Assim, a apresentadora aproveitou para destacar que não existe horário específico para acontecer, visto que ela e o marido, que têm rotinas bastante corridas, focam bastante do seu tempo na criação dos herdeiros.

“Não tem, porque quem tem [filhos] sabe que a resposta é 'a hora que dá'. Uma hora dá, mas não existe isso de 'a hora que eu gostaria'. Porque assim, não tem... você tem que se programar”, respondeu a jornalista, que está há 13 anos com Felipe Andreoli.

Caçula de Rafa Brites encanta ao surgir de pagodeiro em festa de um ano

Os papais corujas Rafa Brites e Felipe Andreoli não deixaram o aniversário do caçula passar em branco e fizeram uma festinha para celebrar o primeiro ano de vida do caçula, Leon!

Nas redes sociais, a influenciadora digital mostrou detalhes da comemoração, com decoração bem colorida e bolo de dois andares. Nas imagens, o pequeno, que completou um ano no dia 22 de fevereiro, surgiu vestido de pagodeiro, com chapéu panamá e pandeiro nas mãos ao lado dos pais e do irmão mais velho, Rocco, de 6 anos.

"Pagode de Le le le Leon! 1 aninho de muita alegria, feijoada, família e amigos. Amanhã posto mais. Mas não quentei porque queria dividir com vocês essa alegria! Fazer uma festa para os mais chegados, com comidinha caseira, música ao vivo e essa decoração, ownn! Que delícia! Viva!", celebrou a mãe coruja.

