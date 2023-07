Poliana Rocha desembarca em grande estilo no Rio de Janeiro: “Luxo”

A jornalista Poliana Rocha compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que mostrava sua chegada em grande estilo no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 6, Poliana Rocha desembarcou no Rio de Janeiro e encantou os fãs no seu Instagram ao publicar um vídeo mostrando os bastidores de sua chegada. A jornalista esbanjou estilo e luxo ao mostrar seu caminho desde o aeroporto ao hotel em que ficará hospedada.

A esposa do cantor Leonardo deu um show de beleza ao desembarcar no aeroporto com um look composto por uma calça cinza, uma camiseta de manga comprida preta e grandes sapatos pretos. No clipe publicado, a mãe de Zé Felipe ainda mostrava o caminho do aeroporto ao hotel.

Ao chegar no luxuoso hotel, a comunicadora mostrou o cenário paradisíaco em frente ao mar e posou na varanda de seu quarto com o look que chegou para a viagem. “Cheguei Rio”, escreveu Poliana na legenda do vídeo.

Os seguidores da influenciadora adoraram o vídeo com os bastidores da viagem e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Linda, maravilhosa”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Que linda”. Uma admiradora ainda disse: “Ai que luxo”.

“Adoro sua postagem matinal, transmite paz”, declarou uma fã após ver o vídeo. Outra seguidora ainda elogiou: “Lindíssima”. Uma admiradora desejou à famosa: “Aproveita”.

Na semana passada, Poliana surpreendeu seus seguidores ao publicar em suas redes sociais algumas mensagens que pareciam indiretas sobre seu relacionamento com Leonardo. “Temos que tomar muito cuidado pra não perder nossa personalidade e essência em prol de manter relações. É tão triste se perder, se ver em circunstâncias que o seu 'eu' não aprova. Que a gente seja sempre fiel a si mesmo, antes de qualquer pessoa”, dizia uma das mensagens compartilhadas por Poliana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Tombo!

Ainda nesta quinta-feira, um vídeo de Leonardo viralizou nas redes sociais. O cantor surgiu levando um tombo enquanto descia uma escada nos bastidores de um show.

Apesar do susto, a equipe do cantor afirmou que está tudo bem e que o artista não se machucou. A equipe do sertanejo ainda revelou que ele viu o vídeo e se divertiu ao rever sua queda.