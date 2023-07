Foi a 'marvada'? Leonardo leva tombo e assusta fãs nos bastidores de show

Em vídeo gravado pelos fãs, Leonardo leva tombo; assessoria esclareceu como ele está após o acidente

Um vídeo inusitado envolvendo o cantor Leonardo viralizou nas redes sociais nesta semana. Na gravação, o cantor desce escadas nos bastidores de um show mostrando sinais de embriaguez. Ele então leva um tombo e é socorrido por funcionários.

No finalzinho do vídeo, é possível ver que ele consegue se levantar e caminha como se nada tivesse acontecido. A gravação preocupou alguns seguidores, que questionaram se ele teria se machucado ao sofrer a queda.

Prontamente, a assessoria do cantor sertanejo esclareceu que ele não sofreu qualquer ferimento com o tombo e que está bem. A equipe disse que Leonardo lidou bem com a situação e que gargalhou ao ver vídeos do momento.

O show era realizado em Campo Novo dos Parecis (MT), nesta terça-feira (4). Nas redes sociais, a gravação fez sucesso e já foi assistida por mais de 250 mil pessoas. Até o momento não se sabe se ele realmente estava sob o efeito do álcool.

Veja o vídeo:

o leonardo literalmente caindo de bêbado pic.twitter.com/RBJELFaNHj — Malvina (@anacronices) July 5, 2023

O QUE ACONTECEU?

Nesta quinta-feira, 29, Poliana Rocha deixou seus seguidores curiosos ao publicar em seu Instagram uma mensagem enigmática. A influenciadora parecia estar falando de seu relacionamento com o cantor Leonardo nas postagens.

“Temos que tomar muito cuidado pra não perder nossa personalidade e essência em prol de manter relações. É tão triste se perder, se ver em circunstâncias que o seu 'eu' não aprova. Que a gente seja sempre fiel a si mesmo, antes de qualquer pessoa”, dizia a mensagem compartilhada por Poliana.

Porém, a reflexão sobre o relacionamento não parou por aí. Poliana compartilhou um vídeo ao lado do marido, vindo de uma página de fãs de Leonardo. “Sou assim... muito carinhosa”, escreveu ela na legenda. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o emoji coração partido que a jornalista colocou ao lado da legenda.