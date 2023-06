Poliana Rocha faz mistério ao falar sobre relacionamento com Leonardo: “Fiel”

A influenciadora Poliana Rocha deixou os seguidores curiosos ao publicar uma mensagem enigmática sobre relacionamento

Nesta quinta-feira, 29, Poliana Rocha deixou seus seguidores curiosos ao publicar em seu Instagram uma mensagem enigmática. A influenciadora parecia estar falando de seu relacionamento com o cantor Leonardo nas postagens.

“Temos que tomar muito cuidado pra não perder nossa personalidade e essência em prol de manter relações. É tão triste se perder, se ver em circunstâncias que o seu 'eu' não aprova. Que a gente seja sempre fiel a si mesmo, antes de qualquer pessoa”, dizia a mensagem compartilhada por Poliana.

Porém, a reflexão sobre o relacionamento não parou por aí. Poliana compartilhou um vídeo ao lado do marido, vindo de uma página de fãs de Leonardo. “Sou assim... muito carinhosa”, escreveu ela na legenda. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o emoji coração partido que a jornalista colocou ao lado da legenda.

Ainda para finalizar o dia, a esposa do cantor sertanejo ainda publicou nas suas redes sociais mais uma menagem sobre amor-próprio: “Nenhuma forma de amar é tão única como a forma que alguém pode amar a vida. É no amor que semeamos por nossa vida, que nascerá a felicidade necessária”.

Já nesta manhã de sexta-feira, 30, a mãe do cantor Zé Felipe compartilhou outra mensagem motivacional, novamente alimentando rumores de um problema no relacionamento com Leonardo: “Às vezes as pessoas tentam passar por cima das outras como se a vida fosse uma competição, quando, na verdade a vida é uma cooperação”.

Vale frisar que Poliana já contou publicamente que foi traída pelo marido. Apesar do momento difícil, a influenciadora e o cantor conseguiram passar pelo período turbulento e seguem casados.

Reprodução: Instagram

Casa!

Recentemente, Poliana deixou seus fãs perplexos ao compartilhar nas redes sociais sua casa na praia. O luxuoso imóvel fica em Navegantes, Santa Catarina.

A influenciadora mostrou que receberam o apartamento todo decorado estilo moderno, com cores claras, mas com uma decoração de alto padrão e com contrastes em alguns itens. A avó de Maria Flor e Maria Alice ainda mostrou as suítes e a cozinha.