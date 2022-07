Otaviano Costa surge coladinho com Flávia Alessandra em Nova York: ''Se isso não é amor, sei mais nada!''

Otaviano Costa e Flávia Alessandra esbanjaram romance ao surgir coladinhos em passeio por Nova York

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 17h25

No último domingo, 17, Otaviano Costa (49) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu com a esposa, Flávia Alessandra (48), durante a viagem que estão fazendo por Nova York.

O apresentador publicou um clique onde ele aparece coladinho com a amada, em uma rua de Manhattan, enquanto eles davam um largo sorriso para as lentes das câmeras.

Na legenda, ele fez uma brincadeira para se derreter pela esposa: "Essa gringa tá facinho e vou levar pra casar no Brasil. Perguntei: 'the book is onde the table'? E ela disse: É NOIX. Se isso não é amor, sei mais nada!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que foto!", disse um. "Seus maravilhosos!", escreveu outro. "Perfeitos!", falou um terceiro.

Confira o clique de Otaviano Costa e Flávia Alessandra esbanjando romance durante viagem por Nova York: