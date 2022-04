Nicolas Prattes surge curtindo passeio no Museu do Louvre em Paris e encanta fãs: ''Perfeição!''

Nicolas Prattes surgiu curtindo um passeio pelo Museu do Louvre e deixou seus fãs encantados com os cliques que fez por lá

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 17h25

Nesta segunda-feira, 4, Nicolas Prattes (24) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco do passeio que fez no Museu do Louvre em Paris.

O ator publicou uma série de cliques onde ele aparece em frente a pirâmide de vidro do local, um dos pontos turístico mais famosos da capital parisiense, enquanto pulava, usando um look de inverno estiloso, com uma calça estampada e um casaco preto.

Na legenda, ele escreveu apenas: "Quando você sente que é hora de se jogar".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Perfeição!", disse um. "Nosso maravilhoso!", falou outro. "Lindo demais!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Nicolas Prattes curtindo um passeio pelo Museu do Louvre em Paris: