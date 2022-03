Nicolas Prattes renova contrato com a Globo e estará em novela e série

Ator Nicolas Prattes renova seu vínculo com a Globo e acerta dois novos trabalhos com a emissora

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 14h07

Sucesso na primeira temporada do programa musical The Masked Singer Brasil, o ator Nicolas Prattes (24) já tem novos trabalhos garantidos na TV Globo.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o artista recentemente renovou o seu vínculo com a emissora e certou dois projetos com a casa.

O galã está escalado para Olho por Olho, novela inédita que será feita pelo Globoplay. A trama vem sendo escrita por João Emanuel Carneiro (52), e está prevista para o segundo semestre do ano.

Série policial

Fora esse projeto, Nicolas Prattes também poderá ser visto em Rio Connection, seriado policial que é uma co-produção do canal com a Sony, e que contará com Marina Ruy Barbosa (26) no elenco principal.