Nay Dantas se apaixona pela beleza do Mar Vermelho e dispara: “Impressionada”

Influenciadora Nay Dantas se aventura em passeio pelo Mar Vermelho e se impressiona com a beleza do local

Redação Publicado em 16/05/2022, às 09h51

A influenciadora Nay Dantas usou o Instagram para compartilhar com os fãs uma série de cliques de um passeio inesquecível pelo Mar Vermelho.

Ao lado do marido, o influenciador Agabas, a modelo apareceu deslumbrante e impressionada com a beleza do local: “Sobre estar impressionada com a cidade de Hurghada, banhada pelo Mar Vermelho, é o paraíso egípcio para os amantes de sol e praia", disse.

"Nunca imaginei ver essa paisagem no Egito! Marzão lindo (a água é fria, mas vale demais a experiência), é um dos melhores lugares para mergulho do mundo”, continuou ela.

Em uma série de fotos divididas com os seus mais de 190 mil seguidores, a influenciadora confessou que nunca imaginou que um dia pudesse conhecer o Egito e mostrar para tantas pessoas os segredos e locais de um país que guarda histórias milenares.

“Quando recebemos o convite para criar esse roteiro incrível, especialmente para nossos seguidores, confesso que bateu um frio na barriga. Egito? Mas não conhecemos o Egito? Embora sempre a gente teve muita vontade de conhecer, seria desafiador vender uma viagem que ainda não tínhamos noção como seria”, celebrou ela.

