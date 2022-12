Namorada do filho de Faustão mostra almoço com a família do apresentador

Em viagem, namorada do filho de Faustão, Schynaider Moura, registrou almoço com a família do comunicador

A família e Faustão (72) está curtindo uma viagem luxuosa por uma ilha do Caribe. Na rede social, a namorada de João Guilherme Silva (18), Schynaider Moura (34), vem revelando um pouco do que eles têm feito por Saint Barthélemy e chamou a atenção ao exibir um almoço com vários parentes do apresentador.

Nesta quarta-feira, 28, a modelo, que está há um ano namorando o co-apresentador do Faustão na Band, publicou uma foto do momento com o amado, os irmãos dele, Lara Silva (24), que apareceu no lado direito, e Rodrigo Silva (14), que surgiu na outra ponta com a mãe, Luciana Cardoso (45), no canto esquerdo da foto, e com outras pessoas próximas da família.

Além de registrar os presentes na mesa do almoço, a loira ainda compartilhou um clique exibindo o pedido que foi feito para se deliciarem. Comidas diversas como batata frita, sushis e hambúrguer fizeram parte do banquete.

"Food porn", escreveu Schynaider Moura a frase em inglês sobre as delícias serem uma "pornografia" de tão gostosas.

Ainda nos últimos dias, a modelo encantou ao compartilhar um clique raro com a filha mais velha de Faustão, Lara Silva. A loira também surpreendeu ao exibir seu corpaço escultural ao lado de João Silva na praia.

Veja as fotos da família de Faustão:

Namorado da filha de Faustão é apresentador da TV e herdeiro de cartola

Faustão é reservado quanto a sua vida pessoal, fazendo apenas raras aparições em fotos com a família. Apesar disso, quando sua esposa, filhos e agregados aparecem sempre é desperta uma curiosidade por parte dos fãs, em especial por Julinho Casares, namorado de Lara Silva, filha mais velha do apresentador. Mas quem é o genro do comunicador?

Defensor dos direitos dos animais e apresentador da RecordTV, Julinho engatou o relacionamento com Lara em abril de 2020, e os dois vivem o namoro longe dos holofotes da TV e das redes sociais. No ano de 2010, ele descobriu uma grande paixão por animais, quando, em uma viagem aos Estados Unidos, ele se encantou com um cão da raça malamute-do-alasca.

Ele voltou ao Brasil e decidiu então abrir um canil no ano seguinte, em Boituva, interior de São Paulo, para trabalhar com a criação dos animais. Desde então, ele tem 38 filhos caninos. Porém, foi em 2012 que ele começou a fazer sucesso, ao vencer o Campeonato Sul-americano Sled Dog (uma espécie de corrida de trenós puxados por cães), realizado na cidade de Ushuaia, na Patagônia Argentina.

Com a conquista do torneio, ele foi chamado para fazer uma participação no programa Domingão do Faustão (1989-2021), na Globo, para falar da vitória. Anos depois, em 2017, ele criou um canal no YouTube, chamado Bom Pra Cachorro, em que fala sobre o bem-estar dos pets e dá dicas de cuidados básicos com os animais.

O sucesso do canal foi tanto que ele recebeu um convite para apresentar o quadro Enquanto Meu Dono Não Vem, do programa Hoje em Dia, exibido nas manhãs da RecordTV. Na atração ele ajuda famílias a buscarem soluções para cães que fazem bagunça, latem muito, entre outros problemas.

