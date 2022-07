Na Grécia, Isis Valverde ostenta corpaço com biquíni lilás e chama a atenção

A atriz Isis Valverde dividiu registros curtindo o verão europeu na Grécia e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 17h02

Isis Valverde (35) revelou o destino das suas férias. Para aproveitar o verão europeu, a atriz escolheu a Grécia para turistar e curtir os próximos dias.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos deslumbrantes no local e chamou a atenção dos seguidores.

Para curtir o calor, ela apostou em um biquíni lilás fininho, uma mini saia e uma camiseta branca de manga longa.

Nos cliques, Isis ostentou o seu corpaço com abdômen definido e pernas torneadas, além da beleza natural.

"Rainha da Beleza", disparou uma fã; "A cada foto é uma flecha no meu coração", brincou outro; "Sequência de fotos perfeita", declarou uma terceira; "Tentação de mulher", comentou mais um.

ISIS VALVERDE CURTE PASSEIO PELA CALIFÓRNIA COM O FILHO

A atriz Isis Valverde encantou com novas fotos curtindo a vida fora do Brasil. No último domingo, 17, a artista compartilhou um resumo do dia que passou em Santa Mônica, na Califórnia, com o filho, Rael (3), e chamou a atenção com seu estilo.

