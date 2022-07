De top, Isis Valverde exibe barriguinha em passeio na Califórnia

Atriz Isis Valverde esbanjou estilo em passeio com o filho na Califórnia, nos EUA

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 15h58

A atriz Isis Valverde (35) encantou com novas fotos curtindo a vida fora do Brasil.

Neste domingo, 17, a artista compartilhou um resumo do dia que passou em Santa Mônica, na Califórnia, com o filho, Rael (3), e chamou a atenção com seu estilo.

De calça larga e top, Isis Valverde exibiu sua barriguinha seca na combinação despojada. "Foi um dia e tanto! Exaustos, comemos uma pizza e fomos pra casa com gostinho de quero mais", contou o que fizeram.

Nos comentários, os internautas não deixaram de falar sobre os cliques. "Gata", admiraram os fãs. "Que lugar lindo", disseram outros.

Recentemente, Isis Valverde parou tudo ao surgir em uma mansão nos EUA usando um vestido todo transparente.

Isis Valverde esbanja estilo em dia na Califórnia; veja os registros: