Na Bahia, Ticiane Pinheiro esbanja beleza de maiô branco recortado: ''Sempre linda''

De maiô com recortes estratégicos, apresentadora Ticiane Pinheiro chama atenção em passeio de barco durante viagem com o marido e as filhas na Bahia

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) está aproveitando as férias na companhia da família na Bahia e usou as redes sociais para postar novos registros da viagem!

Nesta quinta-feira, 19, a famosa dividiu cliques inéditos em que aparece durante passeio de barco. Curtindo o nordeste com o marido, Cesar Tralli (52), e as filhas, Rafaella, fruto do relacionamento com o empresário Roberto Justus, e Manuella, do atual casamento, a loira surgiu usando um maiô branco com recortes na barriga, ela posou sorridente de óculos escuros e de costas na proa da embarcação.

"Bom dia", escreveu Ticiane na legenda da postagem. Os seguidores exaltaram Tici nos comentários do post. "Muito bela", "É a garota de Ipanema", "Uma linda mulher", "Essa mulher é sempre linda", "Eita mulher lindaaaaaa", "Que gataaa", babaram.

Tici também celebrou o aniversário da amiga "Vivaaaaa minha amiga linda @thaismirotti !!! Mais um ano juntas, celebrando sua vida aqui na Bahia, curtindo a família e esse clima bahiano maravilhoso. Muita saúde, muitas alegrias, amor e sucesso na sua vida!!! Te amooooo e bora já planejar o lugar pra gente passar juntas ano que vem", declarou ela.

Confira as fotos de Ticiane Pinheiro na Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro + (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro combina look com a filha, Rafaella

A apresentadora Ticiane Pinheiro explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos de suas férias na Bahia com a família. Inclusive, ela roubou a cena ao compartilhar uma foto com a filha mais velha, Rafaella Justus, fruto do relacionamento com o empresário Roberto Justus.

Na nova foto, mãe e filha mostraram sintonia ao usarem biquínis com a mesma estampa. Apesar dos modelos diferentes, as duas surgiram com os looks combinando e encantaram os seguidores. Na legenda, a apresentadora contou que a filha mais velha vai terminar de curtir as férias de início de ano na companhia da família do pai.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!