Cesar Tralli surge em clique encantador ao lado da esposa, filha e enteada: "Muito amor por essa família"

O jornalista Cesar Tralli encantou os fãs ao publicar uma foto ao lado de Ticiane Pinheiro, Manuella e Rafaella

Na tarde desta quarta-feira, 8, o jornalista Cesar Tralli (51) usou as redes sociais para compartilhar um clique encantador ao lado de sua família.

O apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, está curtindo as férias na Bahia, e dividiu com os seguidores uma foto de um passeio ao lado da esposa, Ticiane Pinheiro (46), da filha do casal, Manuella (3), e de sua enteada, Rafaella Justus (13).

Ao publicar a imagem no feed do Instagram, Tralli aproveitou para se declarar para as meninas da sua vida. "Muito amor por essa família, por essas três 'meninas' que me encantam e me inspiram", disse o jornalista na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram o apresentador e sua família. "Lindos. Divirtam-se", disse uma seguidora. "Perfeitos, que Deus abençoe sua família", falou outra. "Sua filha é muito fofa, sua cara", comentou uma fã. "Curta muito sus férias. Você merece", escreveu mais uma

Confira a foto de Cesar Tralli com Ticiane Pinheiro, Manuella e Rafaella:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Cesar Tralli revela o que leva na marmita

O apresentador Cesar Tralli revelou o que leva na marmita para o trabalho todos os dias. Em participação no programa Altas Horas, de Serginho Groisman (72), ele defendeu a sua decisão de levar a sua lancheira com os potes de marmita todos os dias e revelou o que costuma comer nas refeições fora de casa.

"Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral...", contou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!