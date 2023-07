Mônica Martelli abre álbum de fotos de viagem ao lado do namorado: "Apaixonada"

A atriz e apresentadora Mônica Martelli está curtindo uma viagem romântica com seu namorado na Grécia

A atriz e apresentadora Mônica Martelli está curtindo alguns dias de descanso em Paros, na Grécia, e encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 3, ao compartilhar alguns registros da viagem.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista surge esbanjando beleza durante um passeio de barco em meio ao cenário paradisíaco. Além disso, ela também exibiu o corpão escultural ao posar de biquíni durante um mergulho no mar.

Martelli também postou um clique agarradinha com o namorado, o empresário Fernando Alterio, e confessou que está amando sua viagem. "Tudo azul. Apaixonada por Paros - Grécia", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com os registros e deixaram diversos elogios nos comentários. "Maravilhosa", disse uma fã. "Uau que cenário deslumbrante. Curta muito", escreveu outra. "Casal lindo e simpático", comentou uma seguidora. "Que lindos, muitas bençãos", desejou uma admiradora.

Recentemente, Mônica contou como se reencontrou com seu atual namorado, Fernando Alterio, após 18 anos sem se verem. "A gente ficou junto uma noite, num evento em São Paulo, e nunca mais se viu. A gente se reencontrou depois de 18 anos. Os dois estavam separados. Ele me procurou. A princípio, eu achava que não tinha a ver. Ele foi assistir à minha peça sozinho, trocamos mensagens, saímos para jantar, ficamos e nunca mais nos separamos...", relembrou.

Confira as fotos da viagem de Mônica Martelli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Martelli (@monicamartelli)

Mônica Martelli esbanja beleza natural em cliques sob a luz do sol

A atriz e apresentadora Mônica Martelli, de 55 anos, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou três fotos em que aparece com um look verde, óculos escuros e com os fios presos enquanto aproveita o sol da tarde. Na postagem, ela confessou que decidiu tirar os registros porque gostou da luz e está se sentindo feliz. "Gostei da luz! Tô me gostando. Tô feliz e fiz a selfie. Só isso mesmo", contou Martelli.