Mônica Martelli rouba a cena ao surgir de biquíni branco: 'Deusa'

Fora do Brasil, Mônica Martelli rouba a cena ao surgir deslumbrante tomando banho no Mar Vermelho

A apresentadora Mônica Martelli deu um show de beleza ao mergulhar no Mar Vermelho usando um biquíni branco cheio de estilo. Nesta quinta-feira, 29, a famosa compartilhou os cliques do mergulho especial e encantou os seguidores.

Curtindo uma viagem com o namorado, empresário Fernando Alterio, por Jerusalém, nos últimos dias, a famosa aproveitou a passagem pelo local para dar um mergulho nas águas tão conhecidas. Cheia de beleza, ela roubou a cena no local.

"Mar vermelho. Águas límpidas, translúcidas, muito salgada, um verdadeiro banho de sal grosso e temperatura perfeita. Aquela água que você fica dentro por horas e esquece da vida...", disse a atriz na legenda do post.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "As fotos da sua viagem estão perfeitas! As roupas, locais, cenários… tudo lindíssimo", aprovaram os seguidores. "Deusa demais", admiraram outros.

Nas últimas semanas, Mônica Martelli celebrou seu aniversário de 55 anos em grande estilo. Para o evento, ela apostou em um look metalizado e chamou a atenção ao dividir fotos com o namorado.

Veja as fotos de Mônica Martelli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Martelli (@monicamartelli)

Mônica Martelli desabafa sobre divórcio do primeiro casamento: "Era muita mágoa"

Mônica Martelli participou do podcast Quem Pod, Pode e bateu um papo revelador com Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39).

A atriz contou que seu antigo relacionamento com Jerry Marques foi muito importante para que essa obra "Minha Vida em Marte" tomasse forma.

"Tudo ali [texto da peça] está trincado. As minhas dores, as minhas inseguranças, a crise do casamento, a falta de libido, as tentativas de salvar tudo... Está tudo ali. Eu sempre me perguntava 'será que é só mais uma crise?'", começou ela.

Ela também comentou que a terapia de casal foi uma alternativa falha no antigo relacionamento. "Eu já fazia terapia há muito tempo, então foi um choque tudo o que falei para ele. Já tinha elaborado tudo há muito tempo, ele ainda estava aprendendo. Mas ajudou sim... Ajudou a ter uma separação mais digna", disse a atriz.

Mesmo com a decisão já feita, Mônica confessa que não foi fácil: "Óbvio que teve ranço. Você quer se separar, mas tem muita raiva, muita mágoa [...] Você começa a entender o quanto a gente estica a corda para ser casada".