MC Guimê aparece fumando cigarro suspeito durante viagem pela Itália e se explica

Cantor de funk MC Guimê está viajando pela Itália ao lado de sua mulher, a cantora Lexa

Legalizado? Nesta quarta-feira, 12, a internet começou a suspeitar de algo estranho quando o cantor de funk MC Guimê apareceu durante sua viagem pela Itália ao lado de sua mulher, Lexa, fumando um cigarro duvidoso. No caso, o cantor avisou que o produto era de um químico derivado da maconha, o canabidiol, e que é permitido no país europeu.

“Antes de falar qualquer coisa... Está tranquilo, que aqui é legalizado. Só CBD (risos)”, revelou o cantor, logo após compartilhar o vídeo no qual aparece fumando em Capri, na Itália. O casal está no país europeu após passar um tempo em Paris, na França.

Mesmo que a maconha em si não seja legalizada na Itália, o país europeu permite que as pessoas usem o CDB, desde que não tenha uma concentração de THC superior a 0,6%. Foi exatamente o que Guimê estava fazendo.

Lexa defende Guimê em programa e público detona: ‘Justificando importunação sexual’

No último sábado, 8, Lexa foi apedrejada pela internet após defender seu marido, o cantor de funk MC Guimê, abrindo o jogo sobre o que aconteceu durante o Big Brother Brasil 23, se emocionando ao amenizar o que o funkeiro fez dentro do confinamento. Quando o apresentador do programa, Serginho Groisman, perguntou como que a cantora descobriu sobre a situação que envolvia a influenciadora digital e intercambista mexicana Dania Mendez, que foi apalpada por Guimê durante uma festa do reality show da TV Globo.

Com suas respostas, alguns internautas dispararam contra a cantora. “Rede Globo não tem vergonha na cara, né? Colocar MC Guimê no Altas Horas para ele passar 5 minutos justificando importunação sexual colocando culpa na bebida. Dona Lexa? Nem se fala, é muita cara de pau. A cara da Adriana Esteves e Débora Falabella para eles é impagável”, criticou uma pessoa no Twitter. “Achei que quem tinha que perdoar assédio era a pessoa assediada. Se a Lexa quer perdoar o chifre, não temos nada com isso, mas eles agem como se esse fosse o grande problema. Dane-se a mulher assediada”, detonou uma outra pessoa.

