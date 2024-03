Marina Ruy Barbosa se assusta ao receber alerta de terremoto no Japão

No Japão, a atriz Marina Ruy Barbosa recebeu uma mensagem de alerta da Defesa Civil sobre a passagem de um terremoto no país

Aproveitando uma temporada de viagem na Ásia, a atriz Marina Ruy Barbosa passou por um grande susto na última quarta-feira, 20, durante sua passagem no Japão. Em suas redes sociais, a artista mostrou que recebeu um alerta no celular a respeito de um terremoto de magnitude 5,3, que atingiu o país.

Nos stories de seu Instagram oficial, a ruiva compartilhou a mensagem enviada pela Defesa Civil japonesa aos aparelhos telefônicos: "Forte tremor é esperado em breve. Fique calmo e procure abrigo nas proximidades", dizia o alerta.

Na sequência, Marina Ruy Barbosa, que está no Japão com o noivo, Abdul Fares, publicou uma selfie onde aparece surpresa com o ocorrido. Além disso, a estrela também dividiu com os internautas um registro do momento em que o terremoto atinge o local.

Marina Ruy Barbosa recebe alerta de terremoto no Japão. Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, ela compartilhou algumas imagens de sua breve passagem na Coreia do Sul ao lado dos pais, Paulo Ruy Barbosa e Gio Ruy Barbosa. Esbanjando beleza, Marina não escondeu o quanto ficou encantada com os locais visitados.

Além de mostrar uma biblioteca belíssima por onde passou, a famosa também exibiu as ruas e o trânsito do local. Vestindo um casaco longo na cor azul royal, ela esbanjou beleza e simpatia ao posar para as fotos.

Nos comentários, diversos fãs deixaram elogios aos cliques da viagem mostrados por Marina. "Sonho de vida ir na Coreia do Sul! Representou totalmente as brasileiras dorameiras", declarou uma seguidora, se referindo às produções asiáticas, que fazem grande sucesso em todo o mundo.

"Não basta ser linda aqui no Brasil, né Marina?", disse outra. "A Coreia é linda, né, Marina? E você também", escreveu mais uma.

Ex-autor da Globo revela papel inédito escrito para Marina Ruy Barbosa

Dramaturgo de sucesso, Aguinaldo Silva (80) surpreendeu os seguidores na manhã deste sábado, 13, ao revelar um papel inusitado que preparou especialmente para Marina Ruy Barbosa (28). O ex-autor da Globo afirmou que gostaria de vê-la como uma caminhoneira.

"Vocês conseguem imaginá-la dirigindo um caminhão pesado pelas estradas brasileiras? Eu, sim. Faz três anos criei uma caminhoneira, numa série de televisão, especialmente para ela", escreveu o artista sobre Marina Ruy Barbosa.

Nos comentários da publicação, fãs e internautas apoiaram a ideia do dramaturgo. "Eu sou caminhoneira e já tô ansiosa pra ver", escreveu uma. "Gostaria muito de ver ela nesse papel, ela é talento puro", disse outra.

"Marina, Letícia Collin, Andreia Horta e Leandra Leal são de uma safra talentosíssima! O senhor sabe do que é bom!", elogiou ainda uma terceira. "A Marina é especial para fazer uma personagem arrojada. A ruiva é linda e também guerreira", completou outra internauta.