Marina Ruy Barbosa de caminhoneira? Ex-autor da Globo revela papel inédito

Em seus perfis nas redes sociais, Aguinaldo Silva, ex-autor da Globo, revelou papel inédito para a atriz Marina Ruy Barbosa

Dramaturgo de sucesso, Aguinaldo Silva (80) surpreendeu os seguidores na manhã deste sábado, 13, ao revelar um papel inusitado que preparou especialmente para Marina Ruy Barbosa (28). O ex-autor da Globo afirmou que gostaria de vê-la como uma caminhoneira.

"Vocês conseguem imaginá-la dirigindo um caminhão pesado pelas estradas brasileiras? Eu, sim. Faz três anos criei uma caminhoneira, numa série de televisão, especialmente para ela", escreveu o artista sobre Marina Ruy Barbosa .

Nos comentários da publicação, fãs e internautas apoiaram a ideia do dramaturgo. "Eu sou caminhoneira e já tô ansiosa pra ver", escreveu uma. "Gostaria muito de ver ela nesse papel, ela é talento puro", disse outra.

"Marina, Letícia Collin, Andreia Horta e Leandra Leal são de uma safra talentosíssima! O senhor sabe do que é bom!", elogiou ainda uma terceira. "A Marina é especial para fazer uma personagem arrojada. A ruiva é linda e também guerreira", completou outra internauta.

Atualmente, Marina Ruy Barbosa pode ser vista em Fuzuê, novela da faixa das 19h da Globo, como a vilã Preciosa. Em meados de agosto, a artista esteve presente na coletiva de imprensa de lançamento da novela, da qual a CARAS Brasil participou, e explicou que escolheu a personagem em comum acordo com a emissora.

"Depois de Deus Salve o Rei e O Sétimo Guardião, eu queria voltar em uma personagem que fosse realmente diferente. Até para o público se surpreender e falar 'realmente a Marina está em um outro lugar, em outro tipo de personagem'", afirmou.

"Chegamos a conversar sobre outros trabalhos antes de Fuzuê, mas a gente ainda não tinha achado. A casa me dá muita liberdade, a gente tem muitas conversas bacanas! Então em comum acordo a gente ainda não tinha achado essa volta para as novelas. Quando veio Fuzuê, quando li o texto e a vinda de pessoas que eu já tinha trabalhado, foi me dando muita certeza de que seria uma boa volta."

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE AGUINALDO SILVA SOBRE MARINA RUY BARBOSA: