Marina Ruy Barbosa abre álbum de fotos da viagem para Coreia do Sul

De passagem na Coreia do Sul, a atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou alguns cliques de seus passeios no local ao lado dos pais

A atriz Marina Ruy Barbosa encantou os fãs na madrugada desta segunda-feira, 18, ao compartilhar em suas redes sociais alguns cliques da viagem realizada para a Coreia do Sul. Após marcar presença em um evento do país, a artista aproveitou os dias de descanso para conhecer melhor as ruas da capital.

Em seu Instagram, Marina abriu o álbum de fotos dos passeios que fez ao lado dos pais. Além de mostrar uma biblioteca belíssima por onde passou, a famosa também exibiu as ruas e o trânsito do local.

Vestindo um casaco longo na cor azul royal, ela esbanjou beleza e simpatia ao posar para as fotos. Nos comentários, diversos fãs deixaram elogios aos cliques da viagem mostrados por Marina.

"Sonho de vida ir na Coreia do Sul! Representou totalmente as brasileiras dorameiras", declarou uma seguidora, se referindo às produções asiáticas, que fazem grande sucesso em todo o mundo. "Não basta ser linda aqui no Brasil, né Marina?", disse outra. "A Coreia é linda, né, Marina? E você também", escreveu mais uma.

Recentemente, a atriz esteve em uma ilha do Caribe com o noivo, o empresário Abdul Fares, e também dividiu com o público alguns registros especiais de um passeio de barco ao lado do companheiro.

Cheia de estilo e elegância, a artista, que estava no ar na novela das sete 'Fuzuê', impressionou ao se exibir em um maiô amarelo com recortes estratégicos. Esbanjando suas curvas esculturais, a famosa arrancou elogios.

"i’m sexy and i’m kind. último carrossel (prometo)", disse ela na legenda sobre sua sensualidade. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios: "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Linda", escreveram outros.

Marina Ruy Barbosa chama atenção ao curtir noitada com o noivo

Desde que assumiu seu relacionamento com o empresário Abdul Fares, Marina Ruy Barbosa mantém seu relacionamento discreto e longe dos holofotes. Mas na noite do último domingo, 11, a ruiva quebrou o 'protocol' e impressionou ao dividir alguns registros de uma rara aparição em uma viagem romântica com o noivo.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Marina abriu o álbum de suas férias apaixonadas ao lado do novo amado depois de finalizar as gravações da novela da Globo, 'Fuzuê'. Os dois curtiram um destino paradisíaco e exclusivo em uma ilha no Caribe. Entre os cliques compartilhados, a ruiva aparece posando de frente e de costas, exibindo toda a sua beleza na praia.

Além disso, Marina também compartilhou momentos em que eles aproveitaram a noite no Caribe juntos. No clique, a artista foi vista posando com um vestido preto ousado, que deixava detalhes à mostra com um recorte invertido. Confira!