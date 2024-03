Deslumbrante! Marina Ruy Barbosa esbanja beleza surreal em barco

Curtindo viagem luxuosa com noivo, Marina Ruy Barbosa esbanja beleza impactante em passeio de barco; atriz surpreendeu com look de praia poderoso

A atriz Marina Ruy Barbosa impactou com novas fotos de sua viagem com o noivo, o empresário Abdul Fares, em uma ilha do Caribe frequentada apenas por bilionários. Nesta terça-feira, 12, a ruiva compartilhou cliques de um passeio de barco com o amado e roubou a cena com sua beleza.

Cheia de estilo e elegância, a artista, que estava no ar na novela das sete Fuzuê, impressionou ao se exibir em um maiô amarelo com recortes estratégicos. Esbanjando suas curvas esculturais, a famosa arrancou elogios.

"i’m sexy and i’m kind. último carrossel (prometo)", disse ela na legenda sobre sua sensualidade. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Linda", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Marina Ruy Barbosa chocou ao se exibir de biquíni branco em uma série de cliques no local. Para viajar até o local, ela se locomoveu em um jatinho avaliado em mais de R$ 100 milhões e usando um look com uma bolsa de R$ 78 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa se pronuncia após ser hackeada

Há pouco tempo, a atriz Marina Ruy Barbosa se surpreendeu ao ter sua conta do Instagram invadida por um hacker. Uma pessoa não identificada entrou no perfil da estrela e fez posts inesperados. Porém, ela conseguiu recuperar o seu acesso rapidamente e apareceu na web para tranquilizar os fãs.

Em vídeos nos stories, a estrela contou que foi vítima de um hacker, mas já está tudo bem. Inclusive, ela brincou sobre não ter conteúdo comprometedor guardado no perfil. "Oi, gente! Acabei de chegar da gravação e descobri que fui hackeada. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, conseguiram entrar na minha conta. Eu não sei como, mas de alguma forma eu não fui deslogada, então eu consegui apagar as postagem e estou tentando entender com o pessoal de Insta e de Twitter como entraram nas minhas contas. Mas a principio está tudo sob controle", disse ela.

Por fim, ela mandou um recado para o criminoso. "Não sei o que o hacker queria e nem como ele entrou na minha conta. Nem tenho nudes no direct. Hacker, querido, se você tem acesso ainda a minha conta, por favor, me deixa em paz. Reta final de gravação, Carnaval chegando aí, tanta coisa para fazer, né? Me deixa curtir meu Carnaval em paz", afirmou.

De acordo com o colunista Leo Dias, o hacker invadiu a conta de Marina Ruy Barbosa e de outras celebridades. Ele conseguiu invadir o wi-fi da Globo e teve acesso ao dados das personalidades.