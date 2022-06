Marina Ruy Barbosa posta registros durante mergulho e recebe elogios dos fãs

Após viagem para Maldivas, Marina Ruy Barbosa compartilha cliques ao fazer mergulho

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 15h43

No último dia 24, Marina Ruy Barbosa (26) usou seu Instagram para anunciar que estava nas Ilhas Maldivas.

E, neste sábado, 25, a atriz e empresária impressionou muito os seguidores com a sequência de fotos que publicou.

Nas imagens, ela apareceu embaixo d’água durante um mergulho. No primeiro clique, a ruiva estava bem perto da superfície. No segundo, ao lado de um amigo.

No terceiro, é possível vê-la em meio da imensidão azul. O quarto registro é da paisagem. E, o último, de Marina de longe.

“Deep in the ocean…”, escreveu na legenda do post. O que quer dizer: “No fundo do oceano”.

Rapidamente, os fãs lotaram a gata de elogios. “Ariel”, “a sereia mais linda de todos”, “espetacular”, “totalmente demais”, “gente, que lugar lindo”, “linda, musa, deusa, diva, rainha” e “cada dia mais linda”, foram alguns dos comentários.

Veja os cliques de Marina Ruy Barbosa mergulhando: