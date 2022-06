Marina Ruy Barbosa viaja para as Maldivas e chama atenção com fotos de biquíni: ''Mulherão''

Atriz Marina Ruy Barbosa chega às Ilhas Maldivas e compartilha sequência de fotos de biquíni verde em cenário paradisíaco

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 13h45

A atriz Marina Ruy Barbosa (26) deixou os seguidores babando na web ao compartilhar cliques ostentando o corpaço!

A artista está aproveitando dias de descanso para viajar e resolveu curtir as férias do trabalho nas Ilhas Maldivas. Nesta sexta-feira, 24, a musa publicou uma sequência de fotos em que aparece usando um biquíni verde clarinho.

Nas imagens, postadas em seu feed no Instagram, a ruiva empinou o bumbum ao posar de costas e arrancou elogios dos seguidores, que babaram pela beleza da famosa. Em alguns registros, ela surgiu dentro do mar no cenário paradisíaco.

"Finalmente Maldivas", escreveu Marina ao legendar a publicação.

"Quando Deus te abençoa com um posterior de coxa de berço hahahaha", brincou Luma Costa. "Perfeita sem defeitos", disse ainda. "Fotos lindas! Aproveitem muito", desejou Didi Wagner. "Linda demais", "Uma deusa nas Maldivas", "Me encontro respirando por aparelhos", "Que mulherão", destacaram os fãs.

Marina Ruy Barbosa fala sobre tatuagem

Recentemente, Marina Ruy Barbosa abriu o jogo na web ao falar sobre tatuagem: “Eu não faria tatuagem nas costas por nada”, revelou ela. Quando perguntada por uma seguidora quantas tatuagens tinha, a artista respondeu: “Nenhuma tatuagem! Não vou dizer que não vou fazer nunca, porque vai que me dá vontade um dia. Sei lá. Mas acho que nunca vou fazer”.

Confira os cliques de Marina Ruy Barbosa nas Maldivas: