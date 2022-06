Jade Picon, Marina Ruy Barbosa e outros famosos esbanjam estilo em evento de luxo

Cheias de estilo, Jade Picon e Marina Ruy Barbosa posaram juntas em festa de luxo em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 08h28

Nesta terça-feira, 7, nomes conhecidos como, Jade Picon e Marina Ruy Barbosa, marcaram presença na festa de lançamento de um perfume de grife.

Para o evento de alto padrão em São Paulo, as famosas capricharam no look e apostaram em produções arrasadoras.

A ex-BBB Jade Picon escolheu uma combinação all black nada básica e chamou a atenção ao aparecer com um vestido com mangas volumosas. O toque de elegância ficou no veludo da peça e nas sandálias com brilhos. Já a ousadia ficou por conta da transparência e do sutiã à mostra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu com mais um look nada comum e impressionou ao exibir sua silhueta sequinha na roupa cheia de recortes e bem colada. O toque especial da combinação ficou nos sapatos vermelhos e nos acessórios dourados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

No evento, além delas a cantora Cleo também deu o que falar ao aparecer ao lado do marido, Leandro D'Lucca, usando um macacão preto cheio de "amarras". Vitória Strada e a noiva, Marcella Rica, Antonia Moraes, Isabeli Fontana e Di Ferrero foram outros famosos que esbanjaram estilo no evento.

Veja o look dos famosos no evento de luxo em São Paulo:

Jade Picon Foto: Leo Franco / AgNews

Marina Ruy Barbos Foto: Leo Franco / AgNews

Leandro D'Lucca e Marina Ruy Barbosa Foto: Leo Franco / AgNews

Vitória Strada e Marcella Rica Foto: Leo Franco / AgNews

Di Ferrero e Isabeli Fontana Foto: Leo Franco / AgNews