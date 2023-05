Marido de Daniella Cicarelli surge em fotos raras e impressiona: 'São iguais'

Em cliques raros de viagem, marido de Daniella Cicarelli chama a atenção ao surgir com a apresentadora

O marido de Daniella Cicarelli (44), Guilherme Menge, com quem ela está casada desde 2018, chamou a atenção ao surgir em fotos raras com a apresentadora. Nesta segunda-feira, 29, ela publicou fotos da viagem que fez o amado e encantou.

Nos últimos dias, o casal, que adora praticar atividade física, foi para Trancoso, na Bahia, aproveitar alguns momentos de folga e impressionou com a forte semelhança ao surgir grudado. Além de dividirem o vício pelos treinos, eles mostraram serem parecidos até na aparência.

"Dump de um fim de semana delícia", exibiu a famosa o resumo da viagem que curtiu com esposo em um hotel de luxo.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a dupla de elogios. "Vocês são iguais!", notaram os fãs. "Lindos", admiraram outros.

Recentemente, a filha de Daniella Cicarelli fez uma rara aparição na rede social dela. A garota, de 10 anos, é fruto do casamento anterior da modelo com Frederico Schiliró.

Veja as fotos do marido de Daniella Cicarelli:

Daniella Cicarelli surge em clima de romance em fotos raras ao lado do marido

Recentemente, Daniella Cicarelli surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram fotos raras ao lado do seu marido Guilherme Menge.

O casal apareceu posando em no elevador de um hotel, restaurante e até no metrô durante uma viagem a Nova York. Em um dos cliques, Daniella e Guilherme apareceram com roupas de academia no elevador do hotel.

“NYC #photodump”, escreveu a modelo na legenda do carrossel composto por oito fotos em que aproveitava a viagem com o amado.

Os seguidores de Daniella adoraram as fotografias e rasgaram elogios ao casal! “Bem bonitos juntos”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Show! Casal lindo”.