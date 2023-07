Marcos Mion explica motivo de viagem sem o filho mais velho: ''Exposição da nossa intimidade''

Após receber críticas na web, apresentador Marcos Mion justifica por que o herdeiro mais velho, Romeo, não está em viagem da família

O apresentador do Caldeirão, da TV Globo, Marcos Mion usou as redes sociais neste domingo, 02, para compartilhar um vídeo esclarecendo o motivo do filho mais velho não estar na viagem da família para Jerusalém.

Em sua conta oficial no Instagram, falou que, como o filho Romeo, do casamento com Suzana Gullo, é autista, as situações que o tiram da rotina podem deixá-lo estressado. Mion está viajando com a mulher e os outros dois filhos do casal, Donatella, de 14 anos, e Stefano, de 13.

"Ele, ao longo dos anos, evoluiu muito. Ele vive um esforço, uma tensão constante todo dia para se encaixar socialmente. O que vocês veem no meu Instagram, é que ele dominou com maestria: ser hiper simpático, doce, dar um sorriso carinhoso, perguntar como vai, demonstrar interesse no próximo… O que ele faz para consegui isso é, principalmente, o poder de controlar, não ser surpreendido, ou seja: ele domina com a rotina do dia", começou falando.

"Todo dia da semana é igual ao da semana seguinte. Saber o que acontece na segunda é o que vai acontecer na segunda que vem, e na outra, e assim por diante, sem mudança nenhuma... E essas coisas não existem numa viagem. Então tudo que quebra a rotina, que tira ele da zona de conforto, que causa surpresa, que traz o esperado, gera pânico, estresse e crise", revelou o apresentador.

Na legenda, ele ainda escreveu: "Existem temas que não são reels. Os mais profundos. Esse é um vídeo longo, MUITO íntimo, com muita exposição da nossa intimidade, das minhas vulnerabilidades como pai, mas é um vídeo necessário. Feito com muito carinho e amor".

"Como sempre chega muita gente nova, prometi que postaria ele em toda viagem que a família fizesse sem o Romeozão, como está sendo agora. É o segundo ano que posto ele. Ele está muito explicativo, tem exemplos, tem dicas pras famílias e tem esclarecimento com todo carinho e respeito pra quem ama a família unida, ama o Romeozão comigo! Passem adiante. Marquem pessoas que vivem com autistas porque ajuda a tirar a culpa que todos nós temos. Obrigado!", acrescentou Mion.

Confira o vídeo de Marcos Mion:

Marcos Mion emociona seguidores ao celebrar aniversário de Romeo

No dia 23 de junho, Marcos Mion encantou seus seguidores ao homenagear seu filho mais velho. Romeo celebra seus 18 anos nesta data e recebeu uma homenagem e tanto do seu pai. O apresentador do “Caldeirão” emocionou com um texto para o primogênito.

Em seu Instagram, Mion compartilhou um vídeo com diversas fotos mostrando várias fases da vida de Romeu. “Hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Meu primogênito se torna maior de idade. Em que momento o tempo correu tanto sem avisar? E que benção divina ter sido escolhido pra ser pai de um ser humano tão puro, que muda a vida de absolutamente todos com quem tem contato e toca a vida de milhões através do meu megafone”, começou escrevendo.