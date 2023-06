Marcos Mion reúne a família durante viagem para Jerusalém: "Muito chique"

Marcos Mion curte viagem para Jerusalém com tudo pago por milionário; saiba mais

O apresentador Marcos Mion está em Jerusalém com a família. Nesta terça-feira, 26, o comandante do 'Caldeirão' da TV Globo, compartilhou fotos da viagem conhecendo diversos pontos turísticos da 'Terra Santa'.

Em suas redes sociais, Mion mostrou que viajou para participar do bar mitzvah do jovem herdeiro da família Safra. "FOTO POR FOTO: 1) Mionzada em frente ao Muro das Lamentações, onde foi a 1’ cerimônia do Bar Mitzvah que viemos prestigiar. 2) A cerimônia! Numa sinagoga descoberta em escavações embaixo do muro, mais próximo ao nível original de Jerusalém! 3) No Muro das Lamentações - único pedaço remanescente do original Segundo Templo construído por Herodes e símbolo mais importante para os Judeus", iniciou ao escrever a legenda.

"4) Tem que colocar a mão e fazer sua oração. Se você tem fé e acredita em Deus, a energia de milhões que oram aos pés do muro vão elevar a sua oração a um estado vital, como se fosse um órgão do corpo humano. 5) Um casal desses, bitchô! 6) Doninha na entrada da segunda festa da cerimônia, um sunset party na Torre de David! 7) Estilo não se aprende, se nasce. E, pelo visto, se herda tb! 8) A mulher mais stunning (estonteante!) da festa! 9) Panorama de dentro da Torre de David com a festa", completou.

Além de Mion, Luciana Gimenez, João Guilherme Silva e Schynaider Moura também estão participando da viagem. Acontece que os famosos viajaram para Israel à convite do casal milionário, Azuri Safra e Alessandra Safra, para celebrar a maioridade religiosa do filho, Bejamin. Considerado pela revista FORBES, como um dos nomes mais influentes do mundo, Safra reuniu familiares e amigos na ocasião com tudo pago.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARCOS MION:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

ANIVERSÁRIO DO ROMEU

O apresentador do 'Caldeirão',Marcos Mion encantou seus seguidores ao homenagear seu filho mais velho, Romeu, fruto do casamento com Suzana Gullo, que completou seus 18 anos na última sexta-feira, 23.

“Hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Meu primogênito se torna maior de idade. Em que momento o tempo correu tanto sem avisar? E que benção divina ter sido escolhido pra ser pai de um ser humano tão puro, que muda a vida de absolutamente todos com quem tem contato e toca a vida de milhões através do meu megafone”, começou escrevendo o apresentador.

E prosseguiu: “Nós somos uma dupla e tanto filho! E é uma honra ser o porta-voz de tudo que você me ensina. Romeo rima com amor. O amor em forma humana Obrigado Deus por ter me dado o maior presente que eu nunca imaginei que teria: um filho autista. Sinto muito por todos os pais que não têm a chance de viver com um filho atípico, pois isso acelera a evolução espiritual de uma forma alucinante e cola a família com um elo diferenciado”, completou.