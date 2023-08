Maraisa esbanja romance durante jantar com o novo namorado: “É hoje”

Curtindo viagem romântica, Maraisa exibe detalhes de jantar luxuoso com o namorado, o empresário Fernando Mocó

Na última segunda-feira, 7, a cantora Maraisa dividiu o seu lado apaixonado ao compartilhar detalhes de um jantar luxuoso na companhia do novo namorado, o empresário Fernando Mocó, em suas redes sociais. A dupla de Maiara está curtindo uma viagem romântica ao lado do amado após anunciar pausa na carreira.

Em seu stories do Instagram, a cantora mostrou todos os detalhes do dia especial em Pirenópolis, interior de Goiás. Pela manhã, o casal se banhou em uma cachoeira e trocou muitos beijos em público. Já à noite, Maraisa compartilhou detalhes de um momento íntimo em um jantar a luz de velas com o novo dono de seu coração.

Em um cenário romântico repleto de pétalas de rosa, a sertaneja brincou com a situação e avisou seus seguidores: “Olha que coisa mais linda! Jantarzinho romântico… É hoje menina, é hoje!”, disparou Maraisa enquanto exibia detalhes da surpresa apaixonada ao lado do empresário.

Maraisa esbanja romance durante viagem com o namorado

Maraisa esbanja romance durante jantar com o namorado - Reprodução/Instagram

Maraisa esbanja romance durante jantar com o namorado - Reprodução/Instagram

Desde que assumiu o romance em julho deste ano, Maraisa deixou os fãs curiosos para saber mais detalhes sobre o relacionamento. Discreto em sua vida pessoal, o empresário compartilha raros cliques ao lado da amada e da família, que comanda uma rede de lojas de móveis e eletrodomésticos.

Vale lembrar que Maraisa estava solteira desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Já sua irmã, Maiara vive um namoro de idas e vindas com o cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba.

