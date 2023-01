Malvino Salvador encanta ao mostrar passeio com as filhas por Paris: "Em família"

Nas redes sociais, o ator Malvino Salvador postou algumas fotos de sua viagem com as filhas, Sofia, Ayra e Kyara

Malvino Salvador (46) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros de sua viagem em família.

O ator está curtindo as férias em Paris, na França, e na tarde desta quarta-feira, 18, ele publicou em seu perfil no Instagram algumas fotos que fez com as filhas pela cidade.

Nas imagens, ele mostrou alguns lugares que visitou com as herdeiras, Sofia (13), Ayra (8) e Kyara (6), entre eles, a Torre Eiffel. "Paris em família", celebrou o marido de Kyra Gracie (37)

A publicação encantou os fãs, que deixaram elogios para a família. "Lindos. Aproveitem bastante", disse uma seguidora. "Fotos ótimas, linda família", escreveu outra. "Tanta beleza junta. Que Deus abençoe sua família", falou uma fã.

Confira as fotos de Malvino Salvador com as filhas em Paris:

Festa de aniversário do filho caçula

O filho caçula de Kyra Gracie e Malvino Salvador completou dois anos de vida, e os papais corujas reuniram os familiares e amigos para celebrar a data. A comemoração luxuosa, que aconteceu em uma casa de festa localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve como tema o Jiu-Jitsu, esporte que faz parte da vida do casal.

"2 anos do meu campeão @rayangraciesalvador. Escolhemos um tema que é a cara da nossa família. Amei e seguimos com a tradição da família em estimular a cultura do campeão desde cedo. Foi incrível comemorar na @festaeaventura e receber todo esse carinho e cuidado com a nossa família sempre. Passou muito rápido e só agradeço muito pela minha família que é o meu bem maior. Gostaram do tema?", disse Kyra ao mostrar os detalhes da festa.

