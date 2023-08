Maisa Silva recebe chuva de elogios ao compartilhar novas fotos de viagem: “Belíssima”

A atriz Maisa Silva chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar mais fotos de sua viagem ao Ceará

Nesta quinta-feira, 24, Maisa Silva encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram mais uma série de fotos de sua viagem de férias no Ceará. Hospedada em um luxuoso resort na cidade de Taiba, a atriz recebeu diversos elogios nas fotos.

A estrela da série “De Volta Aos 15” surgiu esbanjando beleza com uma flor branca nos cabelos morenos. Maisa usava uma roupa de banho na parte de cima, e uma calça de renda recortada para completar o look.

“Eu amo Ceará”, escreveu a apresentadora na legenda da postagem contendo cinco imagens fazendo poses diferentes em um cenário paradisíaco em frente à praia. Além da hospedagem “pé na areia”, a luxuosa hospedagem de Maisa ainda possui uma piscina em frente à praia.

Os seguidores de Maisa adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Linda, sou fã”, escreveu uma admiradora. Outra fã elogiou: “Parecendo uma sereia linda”. Uma seguidora ainda declarou: “A combinação de calça com biquíni ficou perfeita! Entregou tudo”.

“Que mulher, meus amigos, que mulher”, ainda escreveu uma seguidora. Outro fã comentou: “A prima é linda demais”. “Que Deusa!”, declarou um seguidor. E um admirador também opinou: “Que linda, esse lugar parece te trazer muita paz”.

Na terça-feira, 22, Maisa publicou mais fotos no resort em Taiba. Esbanjando beleza natural, a influenciadora celebrou a marca de 48 milhões de seguidores em seu Instagram. “Wow! 48 milhões? Passando aqui sem filtro, maquiagem ou edições, no lugar que eu mais amo do jeito que eu me sinto mais feliz, para agradecer vocês genuinamente por tanto carinho, amor e apoio ao longo desses anos”, afirmou a famosa na legenda das fotos em que aparecia frente à praia com roupa de banho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Elogio!

Nessas fotos em que celebrava seu número de seguidores, Maisa recebeu diversos elogios de seguidores e de personalidades famosas como João Guilherme e a apresentadora do SBT Eliana Michaelichen.

Porém, quem chamou a atenção nos comentários foi a atriz Marina Ruy Barbosaque elogiou a beleza natural de Maisa nas fotos. “Linda”, escreveu a estrela da nova novela “Fuzuê”.